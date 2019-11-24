Gümüşhane'de Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:29

Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler günü düzenlenen programla kutlandı.



Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program Cumhurbaşkanı, Milli Eğitim Bakanı ve Milletvekillerinin mesajlarının okunmasıyla başladı.



Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Özlem Ulutaş, emekli öğretmenler adına da Tahsin Taşcı'nın konuşmalarının ardından öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi, buket takdim edildi.



İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan oratoryo gösterisinde ise Şehit Öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aygüke Yalçın'a vurgu yapılırken, Selçuklu'dan Osmanlı'ya Atatürk'e kadar yöneticilerin öğretmenlik mesleğine bakışı aktarıldı.



Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Bu aileye yeni katılmış bütün öğretmenlerimizi tebrik ederek hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bizlere yıllardır emeği olan çok değerli büyüklerimizin emeklilik hayatlarında güzel, sağlıklı ve hoş bir hayat sürmelerini temenni ediyorum. Milletimize sundukları hizmetten dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



"Sizler bizim için çok kıymetlisiniz"



Etkinliğe katılan Gümüşhaneli şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz'ı selamlayan Vali Taşbilek, "Büyük bir dava, büyük bir mücadele veren öğretmenlerimiz, bu uğurda canlarını veren değerli evladımız Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın kızımız ve bunun gibi öğretmenlerimiz var. Milletimizin aydınlanma davasına ömrünü adamış ve bu uğurda canlarını ortaya koyarak can vermiş çok değerli öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Hepimizin şekillenmesinde sizin emeğiniz çok fazla Bu memlekette kim nereye geldim, ne oldum diyorsa muhakkak ki arkasında çok değerli öğretmenleri var. Bir goncanın hayat bulabilmesi için verilen sudur öğretmenlik. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin önünde saygı, minnet ve şükranla eğiliyor, bütün öğretmenlerimize saygılarımı, minnetlerimi ve şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.



Öğretmenliği ataların "insan yetiştirme sanatı" olarak nitelendirdiğini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ise "Öğretmenin bir sanatkar edasıyla yarınlarımızın temellerini attığı gibi, kişilik hamurumuza da şekil verdiği muhakkaktır. Bu sebeple sanatlar içinde öğretmenlik ve sanatkarlar içinde öğretmen çok mümtaz bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.



Programın sonunda eşi Sibel Taşbilek ve protokol üyeleriyle etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Vali Taşbilek, daha sonra kokteyle katıldı ve halk oyunları gösterilerini izledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA