Gümüşhane'de 'Madencilik Çalıştayı' başladı

17.10.2019 14:16

Gümüşhane Üniversitesince düzenlenen "Madencilik Çalıştayı" başladı.

Gümüşhane Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Madencilikte Yeni Teknoloji ve Yaklaşımlar", "Gümüşhane Maden Tarihi ve Potansiyeli", ve "Türkiye'de ve Gümüşhane'de Madencilik" konularının ele alınacağı çalıştayda, madencilik sektöründeki yenilikler ve gelişmeler sektör paydaşları ve akademisyenlerce tartışılacak.

İki gün boyunca 3 oturumda 17 sunum ve panelin gerçekleştirileceği çalıştayın açılışında konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, çalıştayın maden şehri olan Gümüşhane'de düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve Gümüşhane'nin maden açısından zengin bir coğrafya olduğunu ifade eden Taşbilek, ülkedeki maden çeşitliliğinin büyük ülkelerle yarışır nitelikte olduğunu belirtti.

"Katma değerini yaratamıyoruz"

Taşbilek, maden üretiminin hammadde olarak sağlandığını ancak katma değerinin artırılması gerektiğini savunarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ham madde olarak üretiyoruz. Mamül mal olarak alıyoruz. Yani katma değerini yaratamıyoruz. Bu altın, Gümüş ve diğer madenlerde de öyle. Mermercilik sektörünün yoğun olduğu yerlerde de çalıştım. Mermeri tıra koyup limana gönderiyoruz. Çin ya da başka ülkelere gidip işleniyor. Belki 10-20 katı fiyatına biz tekrar aynı ürünü geri alıyoruz.Ham maddeyi ne kadar mamül ya da yarı mamül haline getirebilirsek o kadar değerli olacak. O kadar katma değer üretecek. Bu da bizi daha çok zenginleştirecek. Emeklerimizin karşılığını daha çok alacağız."

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de kentin önemli bir maden şehri olduğuna işaret ederek, maden firmalarının ihracat noktasında kenti öne çıkardığını ifade etti.

Çimen, bu tür çalıştaylarla kentin madencilik yönünde etkinliğinin artacağına inandığını da sözlerine ekledi.

-"Maden üretimi yapan 132 ülke içerisinde 28'inci sıradayız"

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Halil İbrahim Zeybek ise üniversite olarak şehrin ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Dünyada ticarete konu olan 90 madenin yaklaşık 77'sinin Türkiye'de de mevcut olduğunun altını çizen Zeybek, şunları kaydetti:

"Maden üretimi yapan 132 ülke içerisinde 28'inci sıradayız. Maden çeşidi bakımından da 10'uncu sıradayız. Lakin diğer birçok sektörde olduğu gibi madencilik sektöründe de temel problemimiz mevcut kaynaklarımızı çok reel değerlendiremeyişimiz. Hala büyük kısmıyla hammadde olarak ihracat yapmamız ve işlenmiş olarak alıyor olmamız. Anadolu insanlık tarihinin en köklü medeniyetlerinin ortaya çıktığı bir coğrafya ve bu coğrafyada ilk çağlardan itibaren madenleri görebiliyoruz. 9-10 bin yıl önce Diyarbakır Çayönü, Aksaray'da oltaların bakırdan, boncukların imal edilip kullanıldığını görüyoruz. Anadolu böyle bir zenginliğe sahipken onun bir parçası olan Gümüşhane'de de başta metalik madenler olmak üzere oldukça zengin durumda. Bu nedenle yörenin ilk çağlardan itibaren en önemli etkinliklerinden birini de madencilik oluşturdu. Osmanlı döneminde Gümüşhane yöresinde madenciliğin zirveye çıktığını görüyoruz."

Kaynak: AA