Gümüşhane'de kuaförler bayram öncesi 23.30'a kadar hizmet verebilecek Gümüşhane'de berber, güzellik merkezi ve kuaförler, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde saat 23.30'a kadar hizmet verebilecek.

Gümüşhane'de berber, güzellik merkezi ve kuaförler, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde saat 23.30'a kadar hizmet verebilecek.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı ve Kovid-19 pandemisine ilişkin süreci değerlendirdiği aktarıldı.

Normalleşme süreci kapsamında, berber, güzellik merkezi, kuaför gibi işyerlerinin çalışma saatlerinin İçişleri Bakanlığı'nın 6 Mayıs tarihli ve 7647 sayılı genelgesi ve kurulun 7 Mayıs tarihli 2020/5-2 sayılı kararıyla 09.00-21.00 olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, "Ramazan Bayramı öncesinde bu işyerlerinde yoğunluğun fazla olacağı değerlendirildiğinden, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde bu iş yerlerinin çalışma saatlerinin 09.00-23.30 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA