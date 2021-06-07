Gümüşhane'de köy ve mahalle muhtarlıkları seçimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümüşhane'de köy ve mahalle muhtarlıkları seçimi yapıldı

Gümüşhane'de köy ve mahalle muhtarlıkları seçimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gümüşhane'de ölüm ve diğer nedenlerle boşalan 6 köy ve mahallede hafta sonu yapılan seçimler sonuçlandı.

Gümüşhane'de ölüm ve diğer nedenlerle boşalan 6 köy ve mahallede hafta sonu yapılan seçimler sonuçlandı.

Seçim bölgelerindeki vatandaşların oy verme süresince kısıtlamalardan muaf tutulduğu Gümüşhane'de ölüm ve diğer nedenlerle boşalan köy ve mahalle muhtarlıklarının seçimleri yapıldı.

Katılımların yoğun olduğu seçim sonucunda 3 adayın yarıştığı Merkez Yeni Mahalle muhtarlık seçimini 432 oyla İsmet Ceylan, merkeze bağlı Alçakdere köyünde tek aday olan Temel Bal 42 oyun tamamını alırken, yine merkeze bağlı Gökçepınar köyünde 2 adayın yarıştığı seçimi 199 oy alan Şükrü Bayrak kazandı.

Kelkit ilçesine bağlı Yeniköy köyünde 2 adayın yarıştığı seçimi 68 oy alan Yalçın Ağırman kazanırken, Yolçatı köyünde 2 adayın yarıştığı seçimi ise 12 oy alan Hüseyin Kaya kazandı.

Kürtün ilçesinde ise 3 adayın yarıştığı Kırgeriş köyü muhtarlık seçimlerini 165 oy alan Ömer Köse kazandı.

Merkeze bağlı Yeni Mahalle ile Alçakdere ve Gökçepınar köylerinde, Kelkit ilçesine bağlı Yeniköy ve Yolçatı köylerinde ve Kürtün ilçesi Kırgeriş Köyünde yapılan muhtarlık seçimlerinde vatandaşların anayasada yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Veysel Eroğlu Meral Akşener Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Şevval Sam Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gümüşhane'de köy ve mahalle muhtarlıkları seçimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:26:09. #1.14#

title