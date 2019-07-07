Gümüşhane'de köy odaları 146 yıldır korunuyor

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde, Anadolu insanının misafire verdiği önemi simgeleyen, 'kündekari' tekniğiyle yapılmış süslemeleri, özel mimarisi ve el emeği motifleriyle yapılan köy odaları, 146 yıldır korunuyor.

Gümüşhane'ye 36 kilometre uzaklıktaki Sarıçiçek köyünde, 1873 yılında Hacı Ömer Ağa tarafından İpek Yolu üzerindeki misafirleri ağırlamak için bir usta ve çırağına yaptırılan 50 metre aralıklı 2 köy odası, Türk mimarisinin örneklerini yansıtıyor. Yaklaşık 3 yılda tamamladığı, zengin motif ve süslemelerin göze çarptığı odalar, süslemelerin uyumu, kullanılan renklerin canlılığı, ahşap işlemeler ve dekorların kündekari tekniğiyle yapılmış olmasıyla dikkat çekiyor. Düştükleri anlaşmazlığın ardından en güzel eseri ortaya koymak için yarışan usta ve çırağının yaptığı odaların, çırağın eserinin daha fazla ilgi görmesi üzerine ustasının mesleği bırakmasına yol açtığı da köylülerce rivayet ediliyor. Köy odaları 146 yıldır korunuyor.

Sarıçiçek Muhtarı Salim Gündüz, köy odalarındaki motifleri aslına uygun koruduklarını belirterek, yıllar geçmesine rağmen odaların estetiğinin kaybolmadığını söyledi. Gündüz, "Eski zamanlarda köyün zengini Hacı Ömer Ağa, İpek Yolu üzerindeki köyümüze gelen misafirleri ağırlamak için şanına yakışır misafirhane tarzında bir oda yapmak istiyor. Odayı yaptırmak için Trabzon'un Of ilçesinden Tahir adında bir usta ile anlaşıyor. Usta çırağıyla odayı inşa etmek için köye geliyor. Odanın yapımı sırasında usta ile çırak anlaşmazlığa düşüyor. Bunun üzerine çırak köyü terk edecekken ağa çırağa da bir oda yaptırmak istiyor. Usta ve çırağı birbirini görmeden, taklit etmeden 3 yıl içinde 2 ayrı oda yapıyor. Birbirlerinden kopya almamak için kimse içeriye girmiyor. Böylece aralarında bir yarış başlıyor. Sonuçta usta çırak yarışıyor. Çırağın ustayı geçtiği söyleniyor. Odalar tamamlanınca köylüler en çok çırağın yaptığı odayı beğeniyor. Rivayete göre Tahir usta çırağının eserinin daha fazla beğenilmesinin ardından gurur yaparak ustalığı bırakıyor" diye konuştu.

Gündüz, odaların yaklaşık 500 civarında varisi bulunduğunu ve bu varislerden birisinin de kendisi olduğunu söyledi.



Kaynak: DHA

- Şhane