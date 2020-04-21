Gümüşhane'de Kovid-19'u yenen epilepsi hastası alkışlarla taburcu edildi
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Gümüşhane, İstanbul, Güncel

Gümüşhane'de Kovid-19'u yenen epilepsi hastası alkışlarla taburcu edildi

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek iyileşen epilepsi hastası, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

21.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:02
Gümüşhane'de Kovid-19'u yenen epilepsi hastası alkışlarla taburcu edildi

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek iyileşen epilepsi hastası, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'de yaşayan M.K. (42), bir süre önce bir ziyaret nedeniyle İstanbul'a gitti.

Ziyaret dönüşünde Kovid-19 belirtileri gösteren M.K, salgın hastanesi olarak kullanılan Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde 29 Mart'ta tedavi altına alındı.

Ayrıca epilepsi hastalığı da bulunan M.K, 3 Nisan'da solunum cihazına bağlandı. Yaklaşık 10 gün solunum desteği verilen M.K, 12 Nisan'da düzelme belirtileri göstermesiyle servise alındı.

Tedavisi tamamlanan M.K, kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarının alkışları arasında bugün taburcu edildi.

M.K, 14 gün süreyle evinde izole olacak.

Kaynak: AA

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