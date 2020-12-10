Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Torul ilçesine bağlı Yıldız Köyü'nde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara