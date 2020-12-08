Gümüşhane'de Kovid-19 denetimleri

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Kentte alınan tedbirleri Belediye Başkanı Ercan Çimen ve beraberindeki diğer ilgililerle denetleyen Taşbilek, vatandaşlara ve esnafa, maske takmaları, mesafe kurullarına uymaları konularında uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşbilek, kentte kalabalık oluşabilecek alanlarda denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Maske, mesafe ve temizlik konularındaki uyarılarını yenileyen Taşbilek, "Misafirliğe gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim. Gümüşhaneli vatandaşlarımızın sağduyusuna güveniyoruz. Bu zamana kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara