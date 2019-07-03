Gümüşhane'de korku dolu anlar

Gümüşhane'de hafriyat döküm sahasından boşalan kayalar yaklaşık 630 metreden yuvarlanarak kent merkezine düştü. Olayda 2 evde hasar meydana gelirken, karayolu kenarına kadar inen kayaların kimseye vurmaması olası faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre, Harşit çayının böldüğü derin vadinin dik yamaçları arasında kurulan kent merkezinde saat 15.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Bahçeli Sokak'ta 2 eve kaya düştü. Nihat Yalçın'a ait dairenin duvarını yıkan dev kaya kütlesi burada kalırken, bir başka kaya kütlesi Selahattin Gözün'e ait binanın duvarına çarptı, başka bir kaya kütlesi de aynı binanın balkon zeminine çarpıp sekerek Gümüşhane-Trabzon karayolu kenarındaki kaldırıma düştü.

Mesafenin fazla olması nedeniyle aşırı derecede hızlanan kayalar, AFAD tarafından evlerin hemen üzerinde yaptırılan çelik örtüleme bariyerini direkleriyle birlikte devirmesi dikkat çekerken, olay anında yoldan veya evlerin önünden geçen olmaması olası faciayı önledi.

Görgü tanıkları büyük bir gürültüyle gerçekleşen olayda kayaların mermi gibi fırlayıp arabalara çarpmadan kaldırıma düştüğünü, o anda yoldan geçen olmaması nedeniyle faciayı ucuz atlattıklarını söyledi.

Olayın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaparken, kayaların mahallenin 630 metre yukarısında bulunan hafriyat döküm sahasından geldiği, ağaçlara çarparak hızının yavaşlamasına rağmen yol boyunca diğer kayaları da sökerek iniş gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

Yeni Devlet Hastanesinin arka tarafından alınan hafriyatın döküldüğü alanla ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Gümüşhane İl Temsilcisi Onur Doruk, 3 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada bu alanda vahşi dolgu yapılmasına biran önce son verilmesini istemişti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA