GÜMÜŞHANE - Köprü ayağında mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler

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GÜMÜŞHANE - Köprü ayağında mahsur kalan kedi kurtarıldı

AA - Hasan Yılmaz - Kültür Sanat
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde köprünün ayağında mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde köprünün ayağında mahsur kalan kediyi belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.

İlçe merkezinden geçen Harşit Çayı'nın üzerindeki tarihi Harşit Köprüsü'nün ayağında bir kedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen belediye görevlisi, iş makinesiyle çayın içerisine girerek, köprünün ayağına ulaştı.

Belediye personelinin kucağında dere kenarına çıkarılan kedi, veteriner hekimin muayenesinin ardından sokağa bırakıldı.

GÜMÜŞHANE - Köprü ayağında mahsur kalan kedi kurtarıldı

GÜMÜŞHANE - Köprü ayağında mahsur kalan kedi kurtarıldı

GÜMÜŞHANE - Köprü ayağında mahsur kalan kedi kurtarıldı

AA / Hasan Yılmaz - Kültür Sanat

Gümüşhane, Hisarcık, Torul, kedi, Kültür Sanat, Haberler

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