Gümüşhane'de kaza kurşunuyla vurulan genç ağır yaralandı
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Gümüşhane'de kaza kurşunuyla vurulan genç ağır yaralandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, arkadaşının oynadığı tabancadan çıkan kurşunla vurulan genç ağır yaralandı.

Gümüşhane'de kaza kurşunuyla vurulan genç ağır yaralandı
01.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:43

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, arkadaşının oynadığı tabancadan çıkan kurşunla vurulan genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırgeriş köyünde O.D (17), M.S.Ş (18) ve G.Ş (16), okulun bahçesinde sohbet etmek üzere buluştu.

O.D, dedesine ait olduğu belirlenen tabancayı oturdukları yere bırakarak telefonla konuşmaya başladı. Bu sırada tabancayı eline alarak kurcalayan M.S.Ş, silahın ateş alması sonucu G.Ş'yi göğsünden yaraladı.

Yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan G.Ş, Kürtün Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı, şüpheli M.S.Ş gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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