Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor

05.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:46

Gümüşhane'nin yükseklerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarını, özellikle de taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki köylerin yollarını ulaşıma açmak için gece-gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.



Önceki gece gerçekleşen kar yağışının ardından yüksek kesimlerde yer alan köylerde kapanan köy yollarını açmak için yoğun mesai harcayan karla mücadele ekipleri gece yarılarına kadar çalışarak vatandaşların mağdur olmaması, taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerin evlerine sağ salim dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor.



Merkeze bağlı Sarıçiçek, Demirören, Ardıç ve Akhisar köylerinde yoğun şekilde gerçekleşen kar yağışının ardından kapanan köy yolları gece yarısına kadar süren çalışmanın ardından açıldı.



Geceleri esen şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle kısmen kapanan köy yollarında da çalışma yapan ekiplere en büyük desteği ise köylerde yaşayan vatandaşlar veriyor.



Denizden 2 bin 170 metre yüksekliğiyle rakım olarak en yüksek köylerinden birisi olan Demirören köyünün yolunu açan ekiplere vatandaşlar ve köy muhtarı Ekrem Hayal teşekkür ederken, görevliler ise "Ezan okunan, bayrak olan ve bir tek baca bile tütse biz oranın yolunu açarız" ifadelerini kullandı. Köyde üç hane olduklarını belirten muhtar Hayal, taşımalı sistemle okuyan öğrencileri olduğunu söyledi.



Yoğun hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü Sarıçiçek köyünde de çalışma yaparak özellikle köy içindeki yollara geçit veren ekipler daha sonra gece karanlığında, havanın açık olması nedeniyle gözüken yıldızların altında Akhisar ve Ardıç köylerinin yollarını da açtı.



Ardıç köyü muhtarı Zeki Birşen ise kış aylarında İl Özel İdaresi ekipleri olmasa köylere ulaşım sağlayamayacaklarını belirterek bölgede 40-50 santimetre civarında kar olduğunu belirterek bir telefonla bölgeye gelen ekiplere teşekkür etti.



İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünün katkılarıyla alınan yemleri karla mücadele yaptıkları yüksek kesimlerde uygun yerlere bırakarak yaban hayatına da yardımcı oluyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA