Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

13.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:50

Gümüşhane'de son günlerde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri vatandaşların köy ve mahallelerine sorunsuz bir şekilde ulaşması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Haftalardır yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından gece gündüz çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, dünden itibaren yağan kar yağışının ardından kapanan 211 köy yolunu ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.



Yağışla birlikte merkez ilçede 40, Kelkit ilçesinde 60, Köse ilçesinde 4, Şiran ilçesinde 55, Kürtün ilçesinde 28 ve Torul ilçesinde 24 olmak üzere toplam 211 köy yolunun kapandığı Gümüşhane'de İl Özel İdaresi ekipleri ilk olarak acil durumlara müdahale ediyor.



112 Acil Servis ve AFAD ile koordineli çalışan kurumda acil hastalar, diyaliz hastaları önceliklerindirilerek bulundukları köylerin yollarını açan ekipler, daha sonra sırasıyla taşımalı eğitim sistemine dahil köyler, grup köy yolları, köylerin ana yollarını ve ardından mahalle yollarını ulaşıma açıyor.



Son yıllarda yenilenen makine parkıyla "8 kollu dev" adı verilen yeni iş makineleriyle ve kar bıçaklı kamyonlarıyla daha kısa sürede köy yollarına müdahale eden ekiplerin çalışmaları vatandaşları da memnun ediyor.



Merkez ilçeye bağlı en kalabalık köylerden birisi ve 9 mahalleye sahip olan Çamlıköy köyünün muhtarı Necati Ergün, "Gümüşhane kış boyunca yağmayan kar son bir aydır devamlı yağıyor. Bütün mahallelerimiz kar altında. Yükseklerde 1 metreye ulaştı kar kalınlığı. Şuanda da kar yağışı devam ediyor. Köy ana yolunu hemen açan ekiplerimiz, 1-2 gün içinde de mahalle yollarımızı açıyor. Yollarımız açılıyor. Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbiri mağdur edilmiyor. Gece yarısı da olsa ekiplerimiz gelip yollarımızı açıyorlar. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA