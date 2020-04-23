Gümüşhane'de karantinadaki futbolcu Berke Özer'e spor aleti jesti Belçika'da KVC Westerlo takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinada bulunduğu Gümüşhane'deki yurtta, formunu koruması için çeşitli spor aletleri verildi.

Belçika'da KVC Westerlo takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinada bulunduğu Gümüşhane'deki yurtta, formunu koruması için çeşitli spor aletleri verildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle Türk Hava Yollarına (THY) ait özel seferle Türkiye'ye getirilip Gümüşhane Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na yerleştirilen 245 Türk vatandaşının karantina süreci devam ediyor.

Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları ve istekleriyle yakından ilgilenen Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, 245 Türk vatandaşından biri olan futbolcu Berke Özer'e formunu koruyabilmesi ve zamanını değerlendirebilmesi için bisiklet, dambıl ve çeşitli spor aletleri verdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "KVC Westerlo takımında kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer'e, formunu koruması için bisiklet, dambıl ve bar verilmiştir. Kendisini Gümüşhane'mizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtir, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA