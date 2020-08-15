Gümüşhane'de karantina kurallarına uymayan aile hakkında adli işlem başlatıldı
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Gümüşhane'de karantina kurallarına uymayan aile hakkında adli işlem başlatıldı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde karantina kurallarına riayet etmeyen aile hakkında idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

Gümüşhane'de karantina kurallarına uymayan aile hakkında adli işlem başlatıldı
15.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:59

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde karantina kurallarına riayet etmeyen aile hakkında idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

Çakırkaya köyünde yaşayan ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında izolasyona tabi tutulan ailenin, karantina kurallarına uymadığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince evlerinde kontrol edilen ailenin, Erzincan'a gittiği belilendi.

Ekipler tarafından köye dönmeleri sağlanan 5 kişilik aileye Hıfzıssıha Kanunu'na muhalefetten 5 bin 550 lira ceza kesildi ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pozitif tanısıyla evlerinde izlenen ve pozitif vakalarla temaslı oldukları tespit edilen vatandaşların kesinlikle evlerinden çıkmamaları ve gerek kendi sevdikleri gerekse toplumun diğer fertlerinin sağlığı açısından izlem kurallarına titizlikle uymalarının son derece önemli olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun talimatı gereği de pozitif ve temaslı vakaların evlerinde kalmalarını takip amacıyla köy ve mahallelerde kontrol grupları oluşturma hazırlıklarına başladıklarını belirten Taşbilek, sağlık görevlileri, kolluk kuvvetleri ve muhtarlarla konunun takipçisi olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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