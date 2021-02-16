Gümüşhane'de kar tatili
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Gümüşhane'de kar tatili

16.02.2021 21:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 21:24
Gümüşhane'de kar tatili

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından il genelinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi, engelli ve hamile personellere idari izin verildi.

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışının ardından il genelinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi, engelli ve hamile personellere idari izin verildi.

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de belirtilen günde idari izinli sayılacakları kaydedildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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