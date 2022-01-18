Gümüşhane'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi - Haberler
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Gümüşhane'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Gümüşhane'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, buzlanma nedeniyle trafiğe çıkacak sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri

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