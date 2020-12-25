Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
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Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

25.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:26
Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Gümüşhane'de önceki gece gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun mesaisi devam ediyor.

Gümüşhane'de önceki gece gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarında İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun mesaisi devam ediyor.

İl genelinde toplam 2 bin 236 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışması yapan ekipler, yağışın ardından kapanan 124 köy yolunun 80'ini bir günde yeniden ulaşıma açarken, kalan 44 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün sabah itibariyle Merkez ilçede 25, Kürtün ilçesinde 12, Torul ilçesinde 7 olmak üzere toplam 44 köy yolunun kapalı olduğu Gümüşhane'de İl Özel İdaresi ekipleri diyaliz hastası olan köyleri önceliklendirerek karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Kilometrelerce uzaktaki köylerde gece yarılarına kadar çalışma yapan ekipler kalan tüm yolları bugün geç saatlerde de olsa yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor
Gümüşhane'de kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:26:36. #1.15#
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