Gümüşhane'de Kaletaş köyündeki karantina uygulaması bitti
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kaletaş köyünde 18 Temmuz'da başlatılan karantina sona erdi.
01.08.2020 21:49 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:24
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kaletaş köyünde 18 Temmuz'da başlatılan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "18 Temmuz'da tıbbi değerlendirmeler neticesinde merkez ilçe Kaletaş köyünde uygulanan karantina tedbiri, 1 Ağustos akşam saatlerinde sonlandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA