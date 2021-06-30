Gümüşhane'de "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümüşhane'de "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı düzenlendi

Gümüşhane'de 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Fatoş Gürkan, Türkiye'nin 81 ilini kadınların daha güçlü olmaları için dolaştıklarını, kadınları dinlediklerini ve devletin kadınlara verdiği destekleri ve başarı hikayelerini anlattıklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Fatoş Gürkan, Türkiye'nin 81 ilini kadınların daha güçlü olmaları için dolaştıklarını, kadınları dinlediklerini ve devletin kadınlara verdiği destekleri ve başarı hikayelerini anlattıklarını söyledi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından 81 ilde planlanan "Kadın emeği, Türkiye'nin istikbali buluşmaları" kapsamında Gümüşhane'de "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda kadın kooperatifleri ve kadınların başrolde olduğu başarı hikayeleri ile devletin bu konulardaki teşvik ve destekleri katılımcılara anlatıldı.

"Kadınlar son 20 yılda önemli bir yol kat ettiler"

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Münire Şeyhoğlu'nun konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Fatoş Gürkan, "AK Parti Kadın Kolları olarak Türkiye'de kadınlar güçlü olursa aileleri güçlü olur, kadınlar güçlü olursa Türkiye güçlü olur, kadın mutlu olursa aile mutlu olur, ülkemiz daha çok huzur daha çok refaha kavuşur düşüncesindeyiz. Çok şükür kadınlar son 20 yılda önemli bir yol kat ettiler. Bunda Cumhurbaşkanımızın çok büyük emek ve katkıları var. Kadınlar adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Programa AK Parti il, ilçe ve gençlik kolları teşkilatları, Trabzon, Erzincan, Bayburt Kadın Kolları Başkanları, STK temsilcileri, AK Parti Kadın Kolları MYK üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı düzenlendi
Gümüşhane'de 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı düzenlendi
Gümüşhane'de 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: (5)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (4)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Taner Ölmez Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gümüşhane'de "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 20:26:56. #1.14#

title