Gümüşhane'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Gümüşhane'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir köyde ikamet eden şahsın evinde 30 gram toz esrar, 500 gram kubar esrar, 410 gram kenevir tohumu ve 90 adet kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gümüşhane'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
27.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:39

Gümüşhane'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bir köyde ikamet eden şahsın evinde 30 gram toz esrar, 500 gram kubar esrar, 410 gram kenevir tohumu ve 90 adet kenevir bitkisi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde F. Ç isimli şahısta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan ekipler, şahsın ikamet ettiği merkeze bağlı Çalık köyündeki evinde arama yaptı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği ve "Altın" isimli narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda şahsın köydeki evinin çatı katında 30 gram toz esrar, 500 gram kubar esrar, 410 gram kenevir tohumu ve 90 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli F.Ç isimli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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