Gümüşhane'de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gümüşhane'de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor

Gümüşhane'de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Tekke köyünde sahipsiz boş arazide 164 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Tekke köyünde sahipsiz boş arazide 164 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirleri sularken suçüstü yakalanan N.A hakkında da adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Tekke Köyünde ikamet eden N.A. isimli şahsın kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı.

Bunun üzerine çalışma yapan KOM Şube ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri N.A. isimli şahsı sahipsiz boş arazide uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevir bitkilerini suladığı esnada suçüstü yakaladı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arazide yapılan aramada 164 kök kenevir bitkisini ele geçirilirken, kenevirlere el konuldu ve şüpheli N.A. isimli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

67 yaşındaki adam, sokak ortasında tartıştığı amcasının oğlunu tarafından öldürüldü
67 yaşındaki adam, sokak ortasında tartıştığı amcasının oğlunu tarafından öldürüldü
Hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadının cansız bedenine 5 saat sonra ulaşılabildi
Hayvan otlatırken uçurumdan düşen kadının cansız bedenine 5 saat sonra ulaşılabildi
Son dakika... İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika... İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kemal Sunal Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Salih Uçan Metin Oktay Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gümüşhane'de Jandarma kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 14:45:13. #1.16#

title