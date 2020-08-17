Gümüşhane'de İstanbul depreminin yıl dönümünde deprem tatbikatı
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Gümüşhane'de İstanbul depreminin yıl dönümünde deprem tatbikatı

Gümüşhane'de 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde farkındalık oluşturması için çok sayıda kurumun katılımıyla deprem intikal tatbikatı gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de İstanbul depreminin yıl dönümünde deprem tatbikatı
17.08.2020 01:08 | Son Güncelleme: 17.08.2020 01:12

Gümüşhane'de 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümünde farkındalık oluşturması için çok sayıda kurumun katılımıyla deprem intikal tatbikatı gerçekleştirildi.

17 Ağustos 1999 günü saat 03.05'te Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremde 17 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, 20 binden fazla vatandaş da yaralanmıştı.

Büyük depremin 21.yılında Gümüşhane'de farkındalık oluşturmak amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis, UMKE, Emniyet, İtfaiye ve TEDAŞ ekiplerinin katılımıyla intikal tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında Yeni Şehir Stadyumunun yanındaki alana ulaşan ekipler ilk olarak bin metrekare alanı aydınlatma kapasitesine sahip olan aydınlatma balonunu yaktı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane AFAD İl Müdürü Mesut Bayrak, "Depremin 21. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla intikal tatbikatı yaptık. Bu tatbikatta Yeni Şehir Stadyumu otoparkına AFAD, 112 Acil Servis, Emniyet, İtfaiye, TEDAŞ ekipleriyle birlikte deprem bölgesine intikal gerçekleştirdik" dedi.

17 Ağustos depremini hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydeden Bayrak, "Bu depremi unutmamak, her an depreme ve diğer afetlere hazırlıklı olmakla mümkün olacak. Biz her zaman gerek kurumumuz gerek diğer kurumlarla birlikte depreme hazırlıklarımızı yapıyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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