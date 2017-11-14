Gümüşhane'de İşgem Toplantısı Düzenlendi
Gümüşhane'de, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) toplantısı düzenlendi.
Gümüşhane'de, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) toplantısı düzenlendi.
Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Okay Memiş başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay ile ilgililer katıldı.
Proje yürütücülerince, "İŞGEM'in çalışma prensipleri" sunumunun yer aldığı toplantıda, Gümüşhane İŞGEM'in mevcut durumu, şirket kurulumu, verilecek hibeler, insan kaynakları ihtiyacı ve maliyeti ile pazarlama stratejileri görüşüldü.
Türkiye'de ilk defa kooperatif ve birliklerin girebileceği bir İŞGEM modeli geliştirildiği vurgulanan sunumda, projeye şu ana kadar 200'ün üzerinde başvuru yapıldığı, başvuruların devam ettiği aktarıldı.
-"Bir fikrim var" diyen herkes İŞGEM'e gelecek
Sunumunun ardından açıklamalarda bulunan Vali Memiş, proje için ciddi emek harcandığına dikkati çekerek, genç ve kadın girişimcilere de projede imkan sağlanacağını ifade etti.
"Pestil-köme de Türkiye'nin en iyisiyiz. İŞGEM'de de Türkiye'nin en iyisi olmalıyız." diyen Memiş, şunları kaydetti:
"Burada bir üretim standartı sağlanacak. Çok cüzi miktarda kira ücretiyle 'bir fikrim var' diyen herkes, İŞGEM'e gelecek. Genç girişimciye hazır bina sunacağız. Girişimcilerimiz bina parası ödemeyecek. Az miktarda elektrik ve su parası ödeyecek. Arsa parası ödemeyecek. Çok az maliyetle girişimcilerimizin orada fikrini geliştirmesini sağlayacağız. İnovatif ürünler de fırsat eşitliği oluşturacağız. Sermayesi olmayan ve çok iyi fikirleri olan girişimcilere yardımcı olacağız."