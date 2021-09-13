Gümüşhane'de inşaat iskelesinden düşen iki işçi yaralandı - Haberler
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Gümüşhane'de inşaat iskelesinden düşen iki işçi yaralandı

AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel
Gümüşhane'de inşaat iskelesinden düşen iki işçi yaralandı

Gümüşhane'de inşaat iskelesinden düşerek yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'de inşaat iskelesinden düşerek yaralanan iki İşçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir öğrenci yurdu binasında yangın merdiveni montajı yapan Yusuf Er ve Mustafa Tekerci, iskeleden düştü.

Yaralanan Er ve Tekerci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri
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