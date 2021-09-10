Gümüşhane'de inşaat alanında meydana gelen göçükte bir ev zarar gördü - Haberler
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Gümüşhane'de inşaat alanında meydana gelen göçükte bir ev zarar gördü

AA / Muhammet Çelik - Haberler | Güncel
Gümüşhane'de inşaat alanında meydana gelen göçükte bir ev zarar gördü

Gümüşhane'de inşaat alanında meydana gelen göçük nedeniyle bir ev hasar gördü.

Gümüşhane'de inşaat alanında meydana gelen göçük nedeniyle bir ev hasar gördü.

Merkez Hasanbey Mahallesi Karanfil Sokak'taki inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

Olayda, tedbir amacıyla daha önce boşaltılan evin bir kısmı göçük nedeniyle yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine Afad, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, tedbir amacıyla Akçay'a ait evin bitişiğindeki bir evi de tahliye etti.

Ev sahiplerinden Muteber Akçay, gazetecilere, evdeki bir koliyi almaya gittiği sırada göçüğün meydana geldiğini belirterek, "Hemen geri geri geldim ve kapının demirinden tuttum. Eşimin de bahçede göçükle birlikte gittiğini sandım. Sonra balkona gittim baktım ki eşim diğer taraftan geliyor. Ev sanki deprem gibi sallanıyordu. Sabah iş makinesi çalıştı. Daha sonra bina yıkıldı. Eve girmedim, girseydim kesin gitmiştim." diye konuştu.

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AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri
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