Gümüşhane'de inşaat alanında göçük meydana geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gümüşhane'de inşaat alanında göçük meydana geldi

Gümüşhane'de yapımı devam eden bir ev inşaatının arkasındaki kayalık alanda göçük meydana geldi.

Gümüşhane'de inşaat alanında göçük meydana geldi
26.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:45

Gümüşhane'de yapımı devam eden bir ev inşaatının arkasındaki kayalık alanda göçük meydana geldi. Göçük anı cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Geçtiğimiz 29 Şubat tarihinde benzer bir göçüğün daha meydana geldiği Karşıyaka Mahallesi, Bahçeli Sokak'ta yükselen ev inşaatının arka tarafında bulunan kayalık alan bugün sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.

Göçük ihtimalini engellemek için yapılan duvar inşaatı ile evin bir kısmını etkileyen göçük anı bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde büyük bir gürültüyle gerçekleşen olay anbean kameralara yansıdı.

Olayın ardından inşaatta çalışmalar durdurulurken, sabah gerçekleşen göçükten sonra dağ yamacından mahallede bulunan evlere kaya düşmesini engelleyen çelik tel ağ sistemi de zarar gördü.

Göçüğün ardından Gümüşhane Belediyesi Zabıta ekipleri inşaat alanını mühürlerken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları teknik incelemelerin ardından inşaat alanının yanındaki 2 binayı tedbir amaçlı boşalttırdı. Bu binalarda oturan vatandaşlar ise misafirhanelere ve akrabalarının yanlarına gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti Haber
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi Haber
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi
Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Oxford, koronada ikinci dalga beklediği ülkeleri açıkladı! Dünya devleri de listede
Oxford, koronada ikinci dalga beklediği ülkeleri açıkladı! Dünya devleri de listede
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Alişan'ın eşi Buse Varol feci kazadan sonra ilk kez paylaşım yaptı, hamile olduğunu müjdeledi
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Adnan Menderes Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Manisa
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de inşaat alanında göçük meydana geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 17:34:38. #1.14#
title