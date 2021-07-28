Gümüşhane'de inşa edilen Çevrepınar Göleti, ekonomiye yılda 1,5 milyon lira katkı sağlayacak
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Gümüşhane'de inşa edilen Çevrepınar Göleti, ekonomiye yılda 1,5 milyon lira katkı sağlayacak

Gümüşhane'de inşa edilen Çevrepınar Göleti, ekonomiye yılda 1,5 milyon lira katkı sağlayacak
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Ekonomi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gümüşhane'de yapımı devam eden Çevrepınar Göleti hizmete alındığında ekonomiye yılda 1 milyon 500 bin lira katkı sağlayacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gümüşhane'de yapımı devam eden Çevrepınar Göleti hizmete alındığında ekonomiye yılda 1 milyon 500 bin lira katkı sağlayacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Gümüşhane'de gerçekleştirdiği yatırımlarla illerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği vurgulandı.

Gümüşhane ve ilçelerinde son dönemde inşa edilen su yapılarının arttığına işaret edilen açıklamada, bu durumun bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarıldı.

DSİ'nin son yıllarda geliştirerek uygulamaya koyduğu modern sulama projeleri sayesinde tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesinin çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğu, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiği, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediği kaydedildi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Çevrepınar Göleti'nde çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu değerlendirmesine yer verildi:

"Çevrepınar Göleti'nin tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 2 bin 10 dekar tarım arazisi sulanacak. Söz konusu iş kapsamında Dolusavak, gölet ulaşım yolları, malzeme ocağı ulaşım yolları ve gövde sıyırma kazıları tamamlandı. Göletimizde yüzde 70 fiziki gerçekleşmeye ulaştık. Gövde dolgumuz şuan yüzde 40 seviyesindedir. Memba batardosu, enjeksiyon, ve dipsavak imalatlarımızı da tamamladık. Göletimizi yıl içerisinde tamamlayıp, su tutmayı hedefliyoruz."

Çevrepınar Göleti'nin tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yılda 1 milyon 500 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğine de dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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