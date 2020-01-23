Gümüşhane'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

23.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:42

Gümüşhane'de 2020 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bölge müdürlüklerince kentte yürütülen yatırımlar ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, 31 Aralık 2019 itibarıyla Gümüşhane'de 7 milyar 880 milyon lira tutarında 207 proje bulunduğunu bildirdi.

Sektörler bazında en fazla yatırım harcamasının 746 milyon 511 lirayla ulaştırma ve haberleşme sektöründe olduğunu belirten Taşbilek, 2019 yılında toplam 207 projeden 67'nin tamamlandığını, 98 projenin devam ettiğini, 31 projenin ise ihale aşamasında olduğunu anlattı.

Taşbilek, 2020 yılının devlet kaynaklarının etkin şekilde kullanılacağı bir yıl olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2019 yılında bu değerli yatırımların yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün bakanlarımıza, yatırımcı kuruluşlarımızın mensuplarına, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2020 yılı çok daha önemli yatırımların gerçekleşmesine vesile olacaktır. Kamu yatırımlarının son 17 yıllık zaman diliminde 10 milyarın üzerinde kamu yatırımı alan bir iliz. Bundan dolayı devletimizin bütün kademelerine müteşekkiriz. Kişi başı kamu yatırımı alma noktasında çok önemli yerdeyiz. Hala devam eden sorunlarımız var ve olmak zorunda. Devletimiz büyük duyarlılık içerisinde dün olduğu gibi bugün de ilimize hak ettiği yatırımları fazlasıyla yapacaktır."

Konuşmanın ardından yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri, kentte bu yıl yürütülecek çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: AA