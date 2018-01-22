Gümüşhane'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane'de 2018 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Ramada Gümüşhane otelinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkanı Ercan Çimen, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Memiş, Gümüşhane'nin son 15 yıldaki 9 milyar TL'lik kamu yatırımıyla Türkiye'de kişi başına en fazla kamu yatırımı alan il olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Gümüşhane kadim bir vilayettir. Hiç kimse bu ili nüfusu az, potansiyeli düşük diye küçümsemesin. Özgül ağırlığı yüksek bir vilayetiz" dedi.

Konuşmasında Afrin'e yönelik gerçekleştirilen "Zeytin Dalı" operasyonunu değerlendiren Vali Memiş, " Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak dünyada bu operasyonu yapabilecek 5 ülkeden birisiyiz. Bütün Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarımıza Allah kolaylık versin. Allah bizim bu operasyonumuzda devletimizin, askerlerimizin yanında olsun, bizi muvaffak eylesin. Allah, bu emperyalist güçlerin ülkemiz üzerindeki emellerine fırsat vermesin. Yaklaşık bin yıllık bir devlet ve ordu geleneğinden geliyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri Gümüşhane genelinde sürdürdükleri çalışmaları sunum eşliğinde katılımcıların bilgisine sunarak, koordinasyon gerektiren konuları istişare etti.

Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş, sunumunda tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Türkiye'nin en uzun tüneli olacak olan 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana tünelinde 5,5 kilometreye ulaşıldığını söyledi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde 24 saat esasına göre devam ettiğini dile getiren Bayramçavuş, "Gümüşhane tarafından 3 bin 900 metre çift tüp kazı destekleme bitti. Trabzon tarafından da bin 600 metre çift tüp bitmiş durumda. 14,5 km'nin 5,5 kilometresini tamamladık" dedi.

Kürtün kavşağındaki heyelanın ardından başlatılan çalışmalar kapsamında yapımına başlanan çift tüp bin 800 metrelik tünel inşaatında da yaklaşık 500 metre seviyesine ulaştıklarını kaydeden Bayramçavuş, 11 kilometrelik Gümüşhane şehir geçişinde de çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğini, önümüzdeki ağustos ayında bu yolu eksiksiz olarak ulaşıma açmayı planladıklarını söyledi.

Köstere deresiyle Gümüşhane çevre yolu projesinde 28 adet toplam 28 kilometre uzunluğunda tünel olduğunu ve Kürtün ayrımdaki tünel hariç hepsinin kazı desteğinin tamamlandığını ifade eden Bayramçavuş, "Çevre yolunda 5 tane 15,6 kilometrelik çift tüp tünelimiz var. Kazı destek, betonlama, sanat yapıları, viyadükler yüzde 99 mertebesinde bitti. Şuanda ince işçilik yapıyoruz" dedi.

Vauk tünelinde ve Pekün tünellerinde çalışmaların başladığını dile getiren Bayramçavuş, Köse ilçesine bağlı Salyazı köyünde yapılacak olan Gümüşhane-Bayburt Havalimanına ulaşımı sağlayacak yolla ilgili tünelli alternatif güzergah belirleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Devlet Su İşleri 22.Bölge Müdürü Oğuz Kasap da il genelinde devam eden 29 adet gölet işi olduğunu, yaklaşık 30 adet daha planlanan gölet olduğunu belirterek, Gümüşhane il merkezine içme suyu sağlayacak olan Bahçecik barajında çalışmaların devam ettiğinden bahisle diğer yatırımlar hakkında bilgi verdi. - GÜMÜŞHANE