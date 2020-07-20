Gümüşhane'de il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Vekili Mustafa Anteplioğlu başkanlığında, valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İŞKUR Gümüşhane İl Müdürü Hikmet Kaya ve kurul üyeleri katıldı.

İŞKUR İl Müdürü Kaya, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek, istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla meslek edindirme ve geliştirme eğitimleri yapıldığını söyledi.

İŞKUR tarafından 2020 yılının ilk altı ayında 16 mesleki eğitim kursu düzenlendiği bilgisini veren Kaya, bunların 5'inin istihdam garantisiz, 11'inin ise mesleki eğitim kursu olarak yapıldığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca 2020 yılında İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen aktif işgücü programları, engelli ve eski hükümlülere yönelik projeler, işgücü eğitim planı, istihdam faaliyetleri ve Gümüşhane'de sağlanan istihdama yönelik konular görüşüldü.

Kaynak: AA