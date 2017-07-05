Gümüşhane'de İhracat Yüzde 100 Arttı

Gümüşhane'den 2017'nin ocak-haziran döneminde 27 milyon doları aşkın ihracat gerçekleştirildi.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden elde edilen bilgiye göre, DKİB'in sorumluluk alanındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 701 milyon 145 bin 829 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



Trabzon'dan geçen yılın ilk 6 ayında 617 milyon 294 bin 193 dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın aynı döneminde yapılan ihracatta yüzde 6,9'luk düşüş yaşanarak, 575 milyon 583 bin 121 dolar gelir elde edildi.



Rize'nin, 2016'nın ocak-haziran döneminde 74 milyon 356 bin 886 dolar olan ihracatı da bu yılın aynı döneminde yüzde 4 azalarak, 71 milyon 362 bin 315 dolara geriledi.



Artvin'den yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düştü. Geçen yıl 30 milyon 666 bin 393 dolar gelir sağlanan ihracattan, bu yıl 27 milyon 174 bin 402 dolar temin edildi.



Ocak-haziran döneminde, DKİB sorumluluk alanındaki iller arasında Gümüşhane'nin ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 arttı.



Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 13 milyon 522 bin 195 dolar olan Gümüşhane'nin ihracatı, bu yılın aynı döneminde 27 milyon 25 bin 990 dolara yükseldi.



Yetkililer, Trabzon'un ihracatının gerilemesindeki en önemli unsurun, fındık ihraç fiyatlarında bir önceki sezona oranla yaşanan düşüş olduğunu belirtti.



Rize'de ise madencilik ürünleri ihraç sevkiyatlarının bir önceki yıla oranla azalmasının ihracat düşüşüne yol açtığını vurgulayan yetkililer, Artvin'deki ihracat düşüşünün de Gürcistan'a gönderilen inşaat malzemeleri sevkiyatındaki azalmadan kaynaklandığını kaydetti.



Gümüşhane'de görülen yüksek oranlı ihracat artışının nedenine ilişkin ise madencilik ürünleri ihracatında bu yıl önemli miktarda artış olması gösteriliyor.



Madencilik ürünlerinin yanı sıra metal fiyatlarındaki yükseliş trendinin de ilin ihracatındaki artışta etkili olduğu belirtiliyor.