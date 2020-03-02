Gümüşhane'de heyelandan zarar gören okulda çalışmalar sürüyor

02.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:24

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, 25 Şubat'ta meydana gelen heyelan nedeniyle bahçe duvarı zarar gören okulda onarım çalışmaları devam ediyor.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin Üçtaş köyünde, 25 Şubat günü öğleden sonra yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının Kürtün Üçtaş Köyü Yatılı Bölge İlkokulu ve Ortaokulunun bahçe duvarını yıktığını, bu nedenle 166 öğrencisi bulunan okulda eğitime ara verildiğini anımsattı.

Heyelanın ardından, Valiliğin öncülüğünde ilgili kurumların uzmanlarıyla toplantı yaptıklarını, alınacak önlemlere ilişkin maliyet ve proje çalışması yürütüldüğünü anlattı.

Göze, okulda eğitime verilen aranın devam ettiğini belirterek "Köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki kayalar çok sert olduğu için iki iş makinemizle çalışıyoruz. Tabii o sırada çalışan arkadaşlarımızın başına bir sıkıntı gelmemesi için dikkatli şekilde yolu açmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Köy yolu açık olmadığı için eğitimin yapılmadığına işaret eden Göze, "Köyün alternatif yolları tehlikeli olduğu için öğrencilerimizi riske atmak istemiyor, servisle taşıyamıyoruz. Öğrencilerin kaybı olmasın diye ilçe merkezinde okul ve pansiyonlarımızı cuma günü hazırladık. Fakat asıl niyetimiz öğrencilerimizin mevcut okullarında eğitimlerine devam etmeleridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA