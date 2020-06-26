Gümüşhane'de heyelan riskine karşı iki bina boşaltıldı
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Gümüşhane'de heyelan riskine karşı iki bina boşaltıldı

Gümüşhane'de inşaat yapılan alanın üst kısmında meydana gelen heyelan nedeniyle çevresindeki iki bina boşaltıldı.

Gümüşhane'de heyelan riskine karşı iki bina boşaltıldı
26.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:30

Gümüşhane'de inşaat yapılan alanın üst kısmında meydana gelen heyelan nedeniyle çevresindeki iki bina boşaltıldı.

Karşıyaka Mahallesi Bahçeli Sokak'ta devam eden bir inşaatın arka kısmındaki yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, yapının içerisine doldu.

Maddi hasar meydana gelen olayın ardından inşaattaki çalışma durduruldu. AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gümüşhane Belediyesi zabıta ekipleri alanda incelemede bulundu.

İncelemenin ardından, 29 Şubat'ta da aynı olayın yaşandığı inşaatın yan tarafındaki iki binanın tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Kaynak: AA

Manşet

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