Gümüşhane'de heyelan, okulun bahçe duvarında hasara yol açtı

25.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:57

Gümüşhane'de heyelan nedeniyle bir okulun bahçe duvarında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kürtün ilçesinin Üçtaş köyünde, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Kürtün Üçtaş Köyü Yatılı Bölge İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine yuvarlandı.

Heyelan okul dağıldıktan sonra meydana geldi. Heyelan sonucu okulun bahçe duvarı zarar gördü, Üçtaş köyüne giden tali yol da ulaşıma kapandı.

Heyelan anı bölgede bulunan bazı vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kürtün Kaymakamı Mehmet Göze, gazetecilere yaptığı açıklamada, meydana gelen küçük çaplı heyelanın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Heyelanın öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonra meydana geldiğini belirten Göze, şunları kaydetti:

"Heyelan nedeniyle çok şükür can ve mal kaybımız yok. Okulun bahçe duvarında bir hasar var. Alanda inceleme yapmaları için AFAD ekiplerini çağırdık. Yeniden bir heyelan riski ya da tehlike olup olmadığıyla ilgili teknik incelemeyi sürdürüyorlar. Bu tespitlere göre yarın ve sonraki günlerde okulda eğitim yapılıp yapılmayacağına karar vereceğiz. Gerekli tedbirleri alacağız."

Kaynak: AA