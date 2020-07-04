Gümüşhane'de heyelan nedeniyle iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
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Gümüşhane'de heyelan nedeniyle iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesinin heyelan nedeniyle uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

04.07.2020 13:40 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:03

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesinin heyelan nedeniyle uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özkürtün beldesinin Süme Mahallesi'nin Değirmen Karşısı mevkisinde, mahalle sakinlerince özel bir firmaya yol çalışması yaptırılırken heyelan oluştu.

Heyelanın etkisiyle sürüklenen iş makinesi ve çekici, yaklaşık 300 metrelik yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düştü.

Kazada, iş makinesi ile uçurumdan dereye sürüklenen operatör Şenol Çakmak ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker de yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 112 Acil Servis, jandarma ve vatandaşlar, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından Çakmak ve Şeker'in cansız bedenlerine ulaştı.

Ekiplerce olay yerinden güçlükle çıkarılan cenazeler, 112 Acil Servis ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de yetkililerden bilgi alarak, kaza mahallindeki Çakmak ve Şeker'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Gümüşhane'de heyelan nedeniyle iş makinesinin dereye devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Kaynak: AA

Manşet

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