Gümüşhane'de halk otobüsleri ve terminal dezenfekte edildi
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halk otobüsleri ve otobüs terminali dezenfekte edildi.
14.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:14
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halk otobüsleri ve otobüs terminali dezenfekte edildi.
Kent merkezindeki şehirlerarası otobüs terminaline gelen ekipler, Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yazıhaneler ve bilet satış ofislerinin de bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yaptı.
Tedbirler doğrultusunda kentte farklı noktalarda da dezenfekte işlemlerinin süreceği kaydedildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA