Gümüşhane'de halk otobüsleri ve terminal dezenfekte edildi Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halk otobüsleri ve otobüs terminali dezenfekte edildi.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halk otobüsleri ve otobüs terminali dezenfekte edildi.

Kent merkezindeki şehirlerarası otobüs terminaline gelen ekipler, Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yazıhaneler ve bilet satış ofislerinin de bulunduğu alanlarda dezenfekte çalışması yaptı.

Tedbirler doğrultusunda kentte farklı noktalarda da dezenfekte işlemlerinin süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA