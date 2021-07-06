Gümüşhane'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı
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Gümüşhane'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı

Gümüşhane'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de virajı alamayan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de virajı alamayan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Aktutan Köyü'nden kent merkezine giden Tanju Gültepe'nin (35) kullandığı 29 AAH 684 plakalı hafif ticari araç, köyün Omele Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat (1) ve Mehmet Emin Gültepe (1) ile Kuzey (5), Çiğdem (37) ve Araz Cengiz (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı
Gümüşhane'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı
Gümüşhane'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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