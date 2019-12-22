Gümüşhane'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Gümüşhane'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Gümüşhane'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

22.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:10
Gümüşhane'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Recep Gündüz yönetimindeki 29 DH 144 plaka hafif ticari araç, Gümüşhane çevreyolu Övündü köyü mevkisinde, aynı istikamette seyreden Torul-Gümüşhane arası yolcu taşımacılığı yapan Köksal Özel'in kullandığı 29 M 1228 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Gündüz ile minibüste bulunan yolculardan Cemile Parlak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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