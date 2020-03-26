GÜMÜŞHANE'DE GÖNÜLLÜ ÖĞRETİCİ KADINLAR, MASKE ÜRETİYOR
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Kelkit, Güncel

GÜMÜŞHANE'DE GÖNÜLLÜ ÖĞRETİCİ KADINLAR, MASKE ÜRETİYOR

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici kadınlar, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü maske üretimine başladı.

26.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:54
GÜMÜŞHANE'DE GÖNÜLLÜ ÖĞRETİCİ KADINLAR, MASKE ÜRETİYOR

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici kadınlar, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla gönüllü maske üretimine başladı. Kadınlar, günde ürettikleri 250 dolayında maskeyi, sterilize işleminin ardından sağlık kuruluşlarına gönderiyor.

Kelkit ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören usta öğretici kadınlar, koronavirüsle mücadele kapsamında, korunma amaçlı kullanılan maske konusunda ihtiyacı karşılayabilmek için harekete geçti. Usta öğretici kadınlar, maske üretimine başladı. Gönüllü 10 usta öğretici kadın tarafından üretilen maskeler, dezenfekte işlemleri yapılarak paketleniyor. Atölyede üretilen günlük 250 maske, kentteki sağlık kuruluşlarına gönderiliyor.

Kelkit Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Sağlam, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de birçok tedbirin alındığını belirti. Hastane yönetimiyle yapılan istişare sonunda sağlık persoleninin virüse karşı daha iyi korunması ve üretime destek olmak için proje yaptıklarını kaydeden Sağlam, 'Halk eğitim merkezimizde 10 tane usta öğreticimizin gönüllü çalışmasıyla beraber kaymakamlığımız desteği ve halk eğitimimizde günde yaklaşık 250 civarı maske üretiliyor. Maskelerimizi ürettikten sonra hastanemize götüreceğiz. Sterilize işlemleri yapıtlıktan sonra paketleyeceğiz. Stoklarımızı artırdıktan sonra özellikle hastanemizde riskli hastalarımızı tedbir amaçlı kullanacağızö dedi.'MASKELER DEZENFEKTE YAPILACAK?Hastane Sağlık Bakım Müdürü Meral Fidan Uçan ise maskelerin paketlenmeden önce dezenfekte yapıldığını kaydederek, 'Halk Eğitim Merkezimizde usta öğreticilerimiz maske yapımına başlamadan önce kendilerini dezenfekte ederek önlüklerini giyiyorlar. Malzemelerimiz özel kağıdı ve gazlı bezden oluşmakta. Üretilen maskelerimiz hastaneye gönderilip, steril edilip paketlenerek kullanıma sunulmaktadırö ifadelerinde bulundu.'GÖNÜLLÜ ARKADAŞIMIZLA ÜRETİM YAPIYORUZ?

Usta Öğretici Emine Gülseven de maske üretiminde aralarında görev dağılımı yaptıklarını anlatarak, "Günde 200-250 arasında maske üretebiliyoruz. Usta öğreticilerimiz olarak görev dağılımı yaptık, kimimiz kesim kimiz ise dikim aşamasında çalışıyor. Birlikte çalışarak maskeleri üretiyoruz. Üretilen maskeler ise hastanemiz bünyesinde sterile olarak kullanıma hazır hale getiriliyor. Umarız bizim de bu zorlu sürece katkımız olurö dedi.


Kaynak: DHA

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