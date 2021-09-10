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Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı Gümüşhane'de apartman yapmak için boşaltılan alana yapılan duvarın arkasında göçük gerçekleşti.

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de apartman yapmak için boşaltılan alana yapılan duvarın arkasında göçük gerçekleşti. Olayda duvarın bir kısmı ve üzerinde bulunan kimsenin yaşamadığı evin bir kısmı inşaat alanına yıkıldı.

Olay bugün akşam saatlerinde Hasanbey Mahallesi Karanfil Sokakta gerçekleşti. Apartman yapmak için açılan alanın arkasında yapılan duvarın üzerinden akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle göçük geldi.

Yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltılan Kemal Akçay'a ait evin bir kısmı göçükle birlikte yıkılarak inşaat sahasına dolarken hem inşatta çalışan işçi olmaması hem de evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Olayın ardından Emniyet güçleri alanın etrafına güvenlik şeritleri çekerek tedbir alırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Belediye ekipleri alanda çalışma yaptı. Yaralı olabileceği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi fakat bu ihbarın asılsız çıktığı anlaşıldı.

Olay anını yaşayanlardan Muteber Akçay, yıkılma anında binanın yakınında olduğunu ve son anda geri gittiğini söyledi.

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı
İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gümüşhane'de göçük: Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı - Haberler
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