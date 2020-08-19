Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimleri devam ediyor
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Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimleri devam ediyor

Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimleri devam ediyor Vali Kamuran Taşbilek: "İlimizde vaka sayısında bir artış söz konusu" Gümüşhane'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda bir kez daha Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında geniş kapsamlı yeni tip korona virüs...

19.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:41

Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimleri devam ediyor

Vali Kamuran Taşbilek:

"İlimizde vaka sayısında bir artış söz konusu"

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda bir kez daha Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında geniş kapsamlı yeni tip korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan denetleme faaliyeti şehirlerarası otobüs terminalinden başladı. Burada hem ilçelere yolcu taşıyan araçlar hem de otobüs firmaları denetlenirken, seyahat edecek vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Önceki denetlemelerde eksikleri olan işletmelere ziyaret edilerek yapılan düzenlemeler için iş yeri sahiplerine teşekkür edilirken, ulusal zincir marketler, çay ocakları, bakkal ve marketler ile diğer işletmeler denetlenerek maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetim faaliyetinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak sorularını cevaplandıran Vali Taşbilek, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bütün dünyada bir artış trendi olduğunu belirterek, "Ülkemizde de bu durum aynı. İlimizde de bu bağlamda bir artış söz konusu. Ama hep birlikte el ele vererek bu sıkıntının üstesinden geleceğiz" dedi.

Gümüşhane'de vatandaşların belirlenen kural ve kriterlere uyma noktasında büyük bir hassasiyet gösterdiğini dile getiren Vali Taşbilek, "Ama yetmez diyoruz. Daha dikkatli ve duyarlı olacağız. Tedbirli olacağız. Kendimizi pozitif sayarak çevremize, vatandaşlarımıza böyle yaklaşacağız ki bu sıkıntıyı atlatalım. Düğünler ve 65 yaş üzeriyle ilgili çeşitli kısıtlamalarımız olacak. Düğünleri 2 saate indirdik, taziyeleri yasakladık. 65 yaş üzeriyle ilgili yeni bir karar alıyoruz" şeklinde konuştu.

Denetlemeler sırasında gördükleri manzaradan dolayı mutlu olduklarını belirterek duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Vali Taşbilek, "Gümüşhaneli hemşehrilerimize bir kez daha temizlik, maske, mesafe diyoruz. Lütfen bu hususlara dikkat edelim. Pandeminin olumsuz etkilerini hep birlikte, milletimizin duyarlılığıyla üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymayı tüm vatandaşlarımıza özellikle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane'de geniş kapsamlı korona virüs denetimleri devam ediyor

Kaynak: İHA

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