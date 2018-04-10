Gümüşhane'de Fetö/pdy Davasında Karar

Gümüşhane'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada, örgütün ildeki "emniyet mahrem imamlarından" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan sanık Kadir Tetik, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün il yapılanmasında polis memurlarından sorumlu olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu bulunan Tetik ve avukatı katıldı.

Duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunma yapan sanık Kadir Tetik, üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Sanık avukatı da müvekkili hakkında beyanda bulunan gizli tanığın ifadelerine itibar edilmemesi gerektiğini savunarak delil elde etme şekli bakımından sanığın cezalandırılamayacağını ileri sürdü.

Dosyanın sanığa isnat edilen suçu ortaya koyacak somut delillerden yoksun olduğunu iddia eden avukat, sanığın beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından Kadir Tetik'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.