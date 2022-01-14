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Gümüşhane'de ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümüşhane'de ev yangını Gümüşhane'de bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangında ev küle dönerken, 4 kişinin itfaiye tarafından kurtarıldığı ve mahalleyi duman altında bırakan yangını vatandaşlar korku dolu gözlerle izledi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Gümüşhane'de ev yangını

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de bir apartmanın 3. katındaki dairede çıkan yangında ev küle dönerken, 4 kişinin itfaiye tarafından kurtarıldığı ve mahalleyi duman altında bırakan yangını vatandaşlar korku dolu gözlerle izledi.

Karşıyaka Mahallesi, Fevzi Ataç Sokak'ta bulunan Pezük apartmanının 3. katında Adem Köprülü'nün kiracı olduğu dairede elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen ve yatak odasından başlayan yangın kısa sürede evin her yerini sardı.

Daireden dumanlar çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri ilk olarak evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi ile üst kattaki dairede yaşayan 2 kişiyi kurtardıktan sonra merdivenli itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

O anlar çevrede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alınırken, yangına su tutuldukça balkondan dışarıya çıkan duman kütleleri kameralara yansıdı.

Mahalleyi duman altında bırakan yangını vatandaşlar korku dolu gözlerle izlerken, kısa sürede söndürülen ve diğer kat ve dairelere sıçraması engellenen yangında dairedeki eşyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane'de ev yangını

Gümüşhane'de ev yangını

Gümüşhane'de ev yangını

Gümüşhane'de ev yangını

Gümüşhane'de ev yangını

Gümüşhane'de ev yangını

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İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - Son Dakika Haberleri

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