Gümüşhane'de esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi
Gümüşhane'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.
27.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:01
Gümüşhane'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kentte uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışma yürüten Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda merkeze bağlı Çalık köyünde, F.Ç'ye ait eve baskın düzenledi.
"Altın" adı verilen uyuşturucu köpeğinin de katıldığı operasyonda, evin çatı katında saklı 30 gram toz, 500 gram kubar esrar, 410 gram kenevir tohumu ile 90 kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince uyuşturucu maddelere el konulurken ifadesi alınan F.C. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA