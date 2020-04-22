Gümüşhane'de ekmek ve pideye zam yok Onbir ayın sultanı Ramazan öncesinde bazı temel gıda ürünlerinin zamlandığı Gümüşhane'de ekmek ve pideye zam yapılmadı.

Onbir ayın sultanı Ramazan öncesinde bazı temel gıda ürünlerinin zamlandığı Gümüşhane'de ekmek ve pideye zam yapılmadı.

Gümüşhane'de hammadde maliyetlerinin artmasına rağmen bu Ramazan ayında da pide fiyatlarına zam yapılmadı.

Türkiye'nin en lezzetli ekmeklerinden birisinin yapıldığı Gümüşhane'de fırıncıların talebine rağmen zam yapılmadığı öğrenilirken, temel gıda maddelerinin başında gelen ekmek ve pideye zam yapılmaması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Cuma günü başlayacak olan onbir ayın sultanı Ramazan ayında Gümüşhane'de 550 gram sade pide 3,50, yumurtalı pide 4, yumurtalı-susamlı pide 4,50 TL'den satılacak. Mevcut tarifeye göre 1 kg köy ekmeği 6, 1 kg beyaz ekmek 6, 400 gram lavaş 2,50 TL'den satılıyor.

Diğer yandan yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını kapsamında bazı tedbirlerin uygulanacağı bu Ramazan ayında fırınlardaki pide üretimi 17.30'da sonlandırılacak fakat satış devam edecek, vatandaşlar artık fırınlara güveç götürüp pişirtemeyecek, fırın içinde sosyal mesafe kuralları uygulanacak, yoğunluğu önlemek için şerit çekilecek, fırın önlerinde Belediyeler tarafından vatandaşlara maske dağıtılacak. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA