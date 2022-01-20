Gümüşhane'de eğitime yarın ara verildi

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de buzlanma ve don olayı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkilerinin olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 21 Ocak Cuma tatil edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.