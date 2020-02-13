Gümüşhane'de eğitime kar engeli

13.02.2020 19:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:32

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kentte beklenen kar, buzlanma ve çığ riskinin, sağlık ve ulaşıma olumsuz etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin cuma günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA