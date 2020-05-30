Gümüşhane'de, Dipsiz Göl karmaşası GÜMÜŞHANE'nin Taşköprü Yaylası'nda define kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviye edilen Dipsiz Göl'ün, kış aylarında biriken ve buz tutan karın erimesi ile su tutması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE'nin Taşköprü Yaylası'nda define kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviye edilen Dipsiz Göl'ün, kış aylarında biriken ve buz tutan karın erimesi ile su tutması bekleniyor. Kentte, 'Dipsiz Göl' diye paylaşılan fotoğrafların ise Dörtkonak köyü sınırlarında yer alan aynı isimle anılan başka bir göle ait olduğu ortaya çıktı.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de, 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Bölgede, geçen yıl 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.

2 MÜDÜR, 1 MEMUR AÇIĞA ALINMIŞTIOlayın duyulmasının ardından, tepki çeken kazıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü çalışanı Yunus Ağa açığa alındı. Gümüşhane Valiliği'nce de kazı izni raporunun özensiz hazırlandığı açıklandı. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve Ankara Barosu, Dipsiz Göl'de define arama ruhsatı veren sorumlular hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan kamu davası açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.GÖLE SU VERİLDİKazı sonrası toprak doldurularak kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 maddelik Eylem Planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verilmeye başlandı. Çalışmalar, Gümüşhane Valiliği'nin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce akademisyen ve jeologların nezaretinde yürütüldü. Göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma gerçekleştirildi.SU TUTUMASI BEKLENİYORTaşköprü Yaylası'nın yolu aralık ayında yağan karla ulaşıma kapanmıştı. Dipsiz Göl alanı da yağan karla dolmuştu. Baharla birlikte kardan kapalı yolu ulaşıma açılan Dipsiz Göl'ün yer aldığı Taşköprü Yaylası'na yeniden ulaşım sağlandı. Dipsiz Göl'ün kış aylarında biriken karın erimesi ile su tutması bekleniyor.BENZER İSİMLE GÖLÜN LARI PAYLAŞILIYORKentte, 'Dipsiz Göl' diye paylaşılan fotoğrafların ise Dörtkonak köyü sınırlarında yer alan aynı isimle anılan başka bir göle ait olduğu ortaya çıktı. Şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekteki benzer isimli göl yaz aylarında ziyaret ediliyor.

Gümüşhaneli doğaseverler kentte Dipsiz Göl adı ile anılan 2 göl olduğunu belirterek asıl Dipsiz Göl'ün define kazısı ile yok edildiğini belirtti. Dörtkonak köyünden paylaşılan Dipsiz Göl'ün ise tahrip edilen asıl gölle ilgisi olmadığını, kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Kaynak: DHA