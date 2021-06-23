Gümüşhane'de devrilen tırın şoförü ağır yaralandı
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Gümüşhane'de devrilen tırın şoförü ağır yaralandı

Gümüşhane'de devrilen tırın şoförü ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Gümüşhane-Trabzon kara yolu Zigana Dağı mevkisinde, Azerbaycan uyruklu Hüseynov Ruslan (42) idaresindeki yabancı plakalı tır devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Torul Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarttı.

Kazada ağır yaralanan Ruslan, sağlık ekiplerince Torul Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz

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